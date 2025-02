Ajaton Jumala on alkujen arkkitehti

Raamatussa on kolme kirjaa, joiden alussa puhutaan alusta. Ensimmäinen niistä on ensimmäisen Mooseksen kirjan aloitusjae: Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Tuo tuttu jae on nopeasti luettu, mutta sen syvyyksien käsittäminen on täysin mahdotonta. Koetapa ajatella jotakin asiaa, joka ei sijaitse ajassa tai tilassa. Ehkä ajattelet, että ideat ovat tällaisia asioita. Jotta ideoita voisi olla olemassa, tarvitaan kuitenkin ajattelija, joka sitten väistämättä on sidottu aikaan ja tilaan, fyysiseen todellisuuteen. Vain Jumala on sellainen ajattelija, joka on ajan ja avaruuden ulkopuolella. Kuka tätä voisi käsittää?