”Kristillinen seksuaaliopetus on todellista vastakulttuuria”

Menneenä syksynä sosiaalisessa mediassa nousi kohu yläkouluihin jaetusta Respektiä-seksioppaasta, jossa annetaan yksityiskohtaisia seksivinkkejä ja ohjeistetaan, miten itsestään voi ottaa hyvän alastonkuvan. Vuonna 2019 julkaistua Respektiä-kirjaa on jaettu kouluihin osana Suomen kulttuurirahaston rahoittamaa Lukuklaani-hanketta, jonka tavoitteena on tukea nuorten lukutaitoa. Ruotsissa kirja on valittu vuoden parhaaksi nuortenkirjaksi.