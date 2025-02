Pääkirjoitus: Nikean perilliset

Totuuden jälkeinen aikamme kammoaa termejä totuus ja valhe. Kirkossakin vältetään minkään opetuksen tai uskomisen leimaamista vääräksi, vaikkakin yhä edelleen yhden kirkkovuoden sunnuntain teema on “Totuus ja harha”. Sanan ”harhaoppi” ajatellaan kuuluvan pimeään historiaan. Ajatellaan, että oikean ja väärän sijaan on vain erilaisia tulkintoja ja henkilökohtaisia kokemuksia, joita ei voi arvottaa.

Tänä vuonna vietetään Nikean ekumeenisen kirkolliskokouksen ja siellä laaditun Nikean uskontunnustuksen 1700-vuotisjuhlaa. Kirkon ensimmäisinä vuosisatoina oli selvää, että on olemassa oikea, Raamatun mukainen oppi Jumalasta. Sellainen opetus puolestaan, joka on vastoin oikeaa oppia, on harhaoppia, heresiaa. Nikean uskontunnustus on nimenomaan laadittu siihen aikaan laajaan suosioon päässyttä harhaoppia, areiolaisuutta, vastaan.