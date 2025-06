Elämää seurakunnassa, Kristuksen kirkossa

Jatkuvasti kysytään, mikä on kirkko, mikä on seurakunta?

Monien on vaikea ymmärtää, että kirkko ei ole ihmisen perustama. Tietysti täällä historiassa ihmiset sitä rakentavat. Mutta monien vikojen alainen se on. Uhkaa peittyä se kaunis ajatus, että kirkko on meidän hengellinen äitimme. Uhkaa peittyä se, että me olemme kirkko. Uhkaa peittyä se uskonpuhdistajan yksikertainen sana, että kirkko on maan päällä uskovien yhteisö. Pieni lapsikin osaa sanoa, että seurakunta on Jeesukseen uskovien joukko.