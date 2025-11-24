”Etelän kasvavien kirkkojen ääntä tulee kuulla entistä herkemmin”
Pinnalla

Pääosin afrikkalaisista kirkoista koostuva anglikaaniyhteisö Global Anglican Future Conference (GAFCON) ilmoitti lokakuussa sanoutuvansa irti Canterburyn uudesta arkkipiispasta. Virkakysymys ja seksuaalietiikka aiheuttavat eripuraa paitsi anglikaanikirkkojen välillä myös niiden sisällä. Esimerkiksi Englannin kirkko on jakautunut molemmissa kysymyksissä.

Lokakuun alussa Englannin anglikaaninen kirkko valitsi ensimmäistä kertaa johtajakseen naisen. Lontoon piispa Sarah Mullally asetetaan Canterburyn arkkipiispaksi eli koko anglikaanisen maailman johtajaksi maaliskuussa.

Lokakuun puolessa välissä maailmanlaajuisen anglikaaniyhteisön raamattukonservatiivinen siipi, pääosin Afrikan anglikaanikirkoista koostuva Global Anglican Future Conference (GAFCON) julisti olevansa anglikaaninen kirkkoyhteisö. GAFCON-yhteisön kirkkoihin kuuluu jopa noin 85 prosenttia maailman anglikaaneista.

