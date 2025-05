Harhaoppien suohonlaulanta

J.R.R. Tolkienin fantasiamaailmassa luojajumala Il√ļvatar teki ajatuksistaan ainurin, Pyh√§t, joille h√§n antoi s√§velaiheet soitettavaksi. Tuon soiton kautta h√§n loi maailman: kaikki maailman kauneus, suru, kunnia ja ristiriidat olivat s√§velin√§ olleet kuultavissa ainurin soitossa jo silloin, kun mit√§√§n materiaa ei ollut. Siksi erityisesti haltiat ja ihmiset, joita my√∂s Il√ļvatarin lapsiksi kutsutaan, liikuttuvat laulusta ja musiikista. Meid√§n maailmamme alku taas on Jumalan sanassa. Silti voisi melkein kuvitella, ett√§ Jumala lauloi ne sanat, joilla h√§n loi ‚Äď niin suuri vaikutus musiikilla on meihin ihmisiin.

Erityisen mielenkiintoista on se, kuinka suuri vaikutus lauluilla, hymneill√§ ja liturgialla on ollut my√∂s kristillisen opin kehitykselle. Kun Pyh√§n Hengen jumaluudesta kiisteltiin 300-luvulla, kirkkois√§ Basileios Suuri perusteli Pyh√§n Hengen jumaluutta sill√§, ett√§ liturgiassa Pyh√§lle Hengelle annetaan sama kunnia, kunnioitus ja palvonta kuin Is√§lle ja Pojallekin. 400-luvun alussa Konstantinopolin kirkkokansa pillastui Nestoriokselle , koska t√§m√§ ei suostunut liturgiassa kutsumaan Neitsyt Mariaa Jumalansynnytt√§j√§ksi, mik√§ johti suuriin kristologisiin keskusteluihin koko kristikunnassa. Athanasios Aleksandrialainen puolestaan kuvaa teoksessaan Areiolaisia vastaan, kuinka Konstantinopolin patriarkka Johannes Krysostomos k√§vi laulusotaa Jeesuksen jumaluuden kielt√§vi√§ areiolaisia vastaan. Areiolaiset kulkivat kaupungilla laulaen pilkkalauluja, kuten: ‚ÄúMiss√§ ovat ne, jotka sanovat, ett√§ kolme asiaa ovat vain yksi voima?‚ÄĚ Johannes, pel√§tess√§√§n ett√§ areiolaisten laulu saisi houkuteltua kirkkokansaa heid√§n puolelleen, j√§rjesti omia ristisaattoja ja kulkueita, joissa kristityt lauloivat lauluja areiolaisia vastaan. Kilpalaulanta √§ityi melkein mellakoinniksi asti, kunnes keisari kielsi areiolaisia laulamasta laulujaan julkisesti.

My√∂s meid√§n virsikirjamme on t√§ynn√§ aarteita, jotka auttavat ymm√§rt√§m√§√§n kristillist√§ oppia yh√§ syv√§llisemmin. Mik√§ Kirkko oikeastaan on? Vaikea sanoa, mutta virsi 164 voi selvent√§√§ asiaa. Kuinka tulisi suhtautua siihen, ettei Kristuksen l√§sn√§oloa ehtoollisessa voi j√§rjell√§ ymm√§rt√§√§? Virsi 228 neuvoo: ‚ÄúVaiti kaikki palvokaamme / salaisuutta Kristuksen / h√§n on tullut keskellemme / v√§isty huoli maallinen.‚ÄĚ Virsiin ja hengellisiin lauluihin kannattaa siis syventy√§ ja antaa niiden tehd√§ teht√§v√§ns√§ ihmissielussa. Tolkien nimitt√§in havainnoi aivan oikein, ett√§ usein ihmiset kuulevat luojansa √§√§nen juuri laulussa.