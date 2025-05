Jumalan mahdollisuudet

Kun mietimme, millainen kirkkomme ja her√§tysliikej√§rjest√∂jemme v√§linen suhde on tulevaisuudessa, laadimme toimintaymp√§rist√∂analyyseja ja erilaisia tulevaisuuden skenaarioita. Niiden perusteella mietimme sitten omia toimintastrategioitamme. Suunnitelmiin kirjataan usein muodossa tai toisessa kommentti: ‚ÄĚJumalan ihme on kuitenkin mahdollinen.‚ÄĚ Ajatus Jumalan mahdollisuuksista kuuluu tietysti liitt√§√§ hengellisen j√§rjest√∂n strategisiin visioihin. Uskommeko me kuitenkaan siihen, ett√§ Jumala oikeasti voisi tehd√§ niin suuren ihmeen, ett√§ vuosikymmenten aikana koettu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kehityssuunta ja kirkon ja her√§tysliikej√§rjest√∂jen monin tavoin vaikea suhde voisi muuttua radikaalisti toisenlaiseksi? Tai uskommeko siihen, ett√§ jos j√§rjest√∂jemme olisikin aika j√§√§d√§ vaille paikallisseurakuntien taloudellista tukea ja yhteytt√§ kirkkoon, Jumala kuitenkin pit√§√§ meist√§ hyv√§√§ huolta?