Kirkon neljä nikealaista määrettä

Sley:n kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen on kirjoittanut kohtuullisen paksun ja tiiviin opuksen kirkosta – ja sen murtuneisuudesta. Teoksessa tarkastellaan kirkon menneisyyttä ja nykyaikaa Nikean uskontunnustuksen neljän määreen valossa: yksi, pyhä, katolinen ja apostolinen.

Historiallinen katsaus alkukirkosta nykypäivään on varsin kattava. Nikean tunnustuksen juhlavuotena on syytä paneutua tunnustukseen ja nähdä, ettei ole kyse vain opinkappaleista, vaan uskosta ja elämästä. Tarvainen on pitänyt hyvin mielessään myös Lutherin luettelemat kirkon tuntomerkit: Jumalan sana, kaste, ehtoollinen, rippi, pappisvirka, jumalanpalvelus ja risti.