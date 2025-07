Leo XIV – paavi, jolla on personal trainer ja Instagram-tili

Huhtikuun lopulla kuolleen paavi Franciscuksen seuraajaksi valittiin 8.5. Robert Francis Prevost , 69, joka otti nimekseen Leo XIV . Hän on historian ensimmäinen amerikkalainen paavi, vaikka onkin tehnyt suurimman osan työurastaan Yhdysvaltojen ulkopuolella. Prevostilla on Perun kaksoiskansalaisuus, ja hän on toiminut 20 vuotta Perussa pappina ja piispana. Kardinaali hänestä tuli vuonna 2023.

Paavi Leo XIV eli Robert Francis Prevost

РSyntynyt 14.9.1955 Chicagossa. Isä ranskalais-italialaista ja äiti espanjalaista syntyperää.

РVihitty papiksi vuonna 1982 ja piispaksi 2014. Kardinaaliksi hänet nimitettiin vuonna 2023.

РEnsimmäinen yhdysvaltalainen ja myös augustinolaiseen sääntökuntaan kuuluva paavi. Luterilaisille augustinolaisuus on tuttua uskonpuhdistaja Martti Lutherin kautta, joka oli nuoruudessaan augustinolaismunkki.

– Piispallinen motto ‚ÄĚIn Illo uno unum‚ÄĚ, joka tarkoittaa suomeksi ‚ÄĚH√§ness√§, joka on yksi, me olemme yht√§‚ÄĚ. Motto muistuttaa sanoista, jotka kirkkois√§ Augustinus lausui saarnassaan teoksen Enarrationes in Psalmos psalmia 128 koskevassa selityksess√§: ‚ÄĚVaikka meit√§ kristittyj√§ onkin monta, h√§ness√§ yhdess√§ me olemme yht√§‚ÄĚ.

katolinen.fi/Sanansaattajan toimitus