Nuoret löytävät festareilta yhteyttä
Pinnalla

Seurakuntanuoret ympäri Suomea suuntaavat yhä vuosittain marraskuussa 40-vuotiaille Maata Näkyvissä -festareille. Nuoret ymmärtävät festareilla, etteivät he ole kristittyinä yksin, kertovat nuorisotyönohjaajat Kimmo Koivisto ja Karoliina Juntti.

Syksyllä 1985 Kimmo Koivisto mietti, olisiko jossakin jokin tapahtuma, johon hän voisi viedä nuorensa. Koivisto oli juuri aloittanut työt nuorisotyönohjaajana Säkylässä, nykyisessä Säkylä-Köyliön seurakunnassa.

– Oli tosi hiljaista. Sitten äkkäsin, että turkulaiset ovat järjestämässä jotakin.

