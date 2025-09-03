Otatko kutsun vastaan?
Otatko kutsun vastaan?

Kutsu Jumalan pitoihin ei ole mikä tahansa kaunis kukkakortti, jota ihastellaan jääkaapin ovessa. Tässä kutsussa on ihmeellinen voima. Se siirtää ihmisen pimeyden vallasta valon valtakuntaan.

Kotona Vammalassa olin kerran menossa syömään paikalliseen ravintolaan. Aikeeni esti suuri valkoinen kyltti, jossa luki: ”Kutsuvierastilaisuus”. Ravintola oli täyttynyt kutsutuista, joiden joukossa minä en ollut. Nälkäisenä käännyin ovelta.

Ehkä sinäkin olet joskus odottanut kutsua juhlaan, josta ystäväsi on etukäteen kertonut. Olet kuitenkin jäänyt ilman kutsua. Et ollutkaan juhlien järjestäjän kanssa niin läheinen ystävä kuin olit kuvitellut. Mielesi täyttivät pettymys ja synkät ajatukset.

