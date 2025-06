Pimeässä loistava majakka

Pastori Makito Masaki on syntynyt luterilaisen pastorin pojaksi ja kasvanut keskellä kristillistä yhteisöä maassa, jossa luterilaisuus on vähemmistön vähemmistönä. Nyt hän opettaa tulevia pastoreita ja miettii, mitä luterilaisuus tarkoittaa Japanissa – ja mihin suuntaan se on matkalla.