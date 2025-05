”Raamattukurssilla tuli palo tutkia Raamattua enemmän”

Minkälainen on oma raamatunlukurutiinisi arjen keskellä?

Koitan lukea Raamattua joka päivä, mutta se, miten paljon luen kerralla, vaihtelee yhdestä jakeesta muutamaan lukuun. Ilta on minulle yleensä sopivin aika lukea. Moni sanoo, että jos Raamattua ei lue aamulla, sen lukeminen jää kokonaan. Itselläni aamut ovat kuitenkin niin kiireisiä, että raamatunlukua on vaikea sovittaa siihen kohtaan, mutta illalla ennen nukkumaanmenoa on kiva rauhoittua Raamatun ääressä.