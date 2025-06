Kirkkovuodessa on siirrytty helluntaijaksoon. Pyhä Henki on annettu seurakunnalle johdattamaan sitä kaikkeen totuuteen. Kaiholla muistelen aikaa, kun alakoulussa yhdessä laulettiin ”Totuuden Henki, johda sinä meitä etsiessämme valkeuden teitä.”

Jeesus sanoi Pyhän Hengen työstä: ”Pyhä Henki . . . opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleenne kaiken, mitä olen teille puhunut.” (Joh. 14:26) Pyhä Henki ei siis johdata kohti alati muuttuvia käsityksiä totuudesta ja harhasta tai oikeasta ja väärästä, vaan Hän kiinnittää meidän sydäntämme entistä vahvemmin siihen, mitä Jeesus on jo opettanut. Ja yksi raamatullisen uskon peruspilareista on usko Jumalan muuttumattomuuteen. Heprealaiskirje ilmaisee tämän yksinkertaisen selkeästi: ”Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti.” (Hepr. 13:8) Pyhä Henki on konservatiivi ja johdattaa meitä uudestaan ja uudestaan alkulähteelle Raamatun yksinkertaiseen sanaan, ei ikinä sitä vastaan. Sitähän uskonpuhdistuskin oli: takaisin Raamattuun!