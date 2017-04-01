Maata Näkyvissä -festarit on tuhannen talkoolaisen yhteinen ponnistus

Juhani Tikkanen on tunnettu gospelmuusikko, mutta tiesitkö, että sen lisäksi hän vastaa Maata Näkyvissä -festarien jättimäisestä talkoo-organisaatiosta?

Ohjelma- ja manageritoimisto Puisto Live alkoi kolme vuotta sitten tehdä festareita yhteistyössä Sleyn nuorisotyön kanssa. Juhani Tikkanen on yksi Puisto Liven neljästä tuottajasta. Talkoo-organisaation pyörittämisen lisäksi Tikkanen johtaa festareihin liittyviä palavereja ja toimii ”yleisenä päällekatsojana”, eli valvoo, että kaikki mahdollinen tulee tehtyä ja huomioitua.

Omaa festarikokemusta Tikkaselle on kertynyt jo melkein kahdenkymmenen vuoden ajalta.

– Talkoolaisena olin ensimmäisen kerran vuonna 2007. Silloin myin Turkuhallin ja Messukeskuksen käytävillä Nuotta-lehteä. Kaksi seuraavaa vuotta olin festarikaupalla myymässä huppareita, pipoja ja paitoja. Yhtenä vuonna oli järjestyksenvalvojana ja kolmilla festareilla soppatykkimiehenä tekemässä ruokaa Messukeskuksen pihalla, hän luettelee.

– Suurin osa talkoohommista oli sellaisia, että ohjelmaan pääsi osallistumaan hyvin itsekin. Ainoastaan soppatykkimiehen tehtävässä piti tehdä ympäripyöreitä päiviä, Tikkanen muistelee.

Neljillä festareilla Tikkanen on kivunnut lavalle juontajan roolissa ja kitaran kanssa jo ainakin kymmenen kertaa.

– Meidän tuottajatiimin vahvuus on se, että ollaan oltu festareilla vieraina, tehty talkoohommia ja esiinnytty artisteina. Tapahtuma on meille tuttu monesta eri näkökulmasta, hän sanoo. Maata Näkyvissä -festarien muut tuotantotiimiläiset soittavat esimerkiksi Park 7- ja Kotiinpalaajat-yhtyeissä.

Järjestyksenvalvonva on Akilleen kantapää

Jotta Maata Näkyvissä -festarit saadaan järjestettyä, tarvitaan tuhat talkoolaista ja noin 20 000 talkootyötuntia, jos mukaan lasketaan myös talkootehtävät, joihin kuuluu etukäteisvalmisteluja, kuten järjestyksenvalvojakurssin käyminen.

Nettisivujen kautta voi ilmoittautua esimerkiksi ruoanjakoon, järjestyksenvalvontaan, majoitusvalvojaksi, puhtotiimiin ja lääkäri- ja sairaanhoitajatiimiin.

Järjestyksenvalvonta on Tikkasen sanoin ”festarien Akilleen kantapää”: poliisi valvoo, että järjestyksenvalvojia on tarpeeksi, jotta tapahtuma on ylipäänsä mahdollista järjestää. Järjestyksenvalvojia tarvitaan viikonloppuun satakunta.

– On myös talkootehtäviä, joihin erikseen kutsutaan, Tikkanen sanoo ja mainitsee esimerkiksi festarikaupan, artisti-infon ja rakennustiimin.

Näissä tehtävissä tiimin vetäjille on etua siitä, että talkoolaiset ja heidän työtapansa tunnetaan jo etukäteen.

– Moni toivoo, että kävisipä kutsu raksatiimiin. Rakennustaidon lisäksi vaatimuksena on, että jaksaa olla rauhallinen ja ystävällinen kaikille kovassakin paineessa.

Ihmeellinen viikonloppu

Jotkut Maata Näkyvissä -festarien talkoolaiset ovat toimineet samassa tehtävässä melkein neljän vuosikymmenen ajan.

Tikkanen kertoo, että kun talkooilmoittautuminen huhtikuussa avautuu, kaksi järjestyksenvalvojaa kilpailee vuodesta toiseen siitä, kumpi ehtii ilmoittautua ensimmäisenä.

– Monen pitkäaikaisen talkoolaisen jaettu kokemus on, että festariviikonloppuna tapahtuu aina jotain ihmeellistä. Ennen tapahtumaa saatetaan miettiä, että ”vieläkö mä jaksan”, mutta sitten festarisunnuntaina fiilikset on korkealla, että ”tämä on maailman paras tapahtuma”.

– Talkoohommat antavat tekijälleen iloa, niin kuin omastaan jakaminen muutenkin. Pieni uhraus omaa aikaa ja omia voimia, jotta tuhannet nuoret ympäri Suomen pääsevät kuulemaan Jumalan sanaa, mikä sen parempaa, Tikkanen hehkuttaa.

Juuri ennen festareita ei synny uusia biisejä

Talkoo-organisaation esimiehelle meneillään olevat viikot ovat kriittisiä ja stressaavia.

– Lokakuun puolesta välistä aina festareihin saakka on sellaista aikaa, että saa olla koko ajan viestittelemässä, Tikkanen sanoo.

Musiikkihommat jäävät siinä hötäkässä kakkoseksi.

– Keikat hoidetaan tietysti, mutta uusia biisejä ei kyllä näiden viikkojen aikana synny.

Talkoovastaavan kiire ei hellitä vielä festariviikonloppunakaan, kun talkoolaiset on saatu paikan päälle ja vuorot pyörivät.

– Puhelin soi koko ajan. Koko ajan tulee eteen tilanteita, joita pitää ratkoa yhdessä tiimien kanssa, kuten esimerkiksi missä kohtaa käydään ostamassa uusi kahvinkeitin hajonneen tilalle tai milloin suljetaan ruokailun ovet, kun osa ruokailijoista on tullut myöhässä syömään.

– Viime vuonna yksi artisti sairastui ja olin meidän tuotantotiimistämme ainoa, joka ei ollut siinä kohtaa omalla keikalla. Hankittiin tuuraaja lennosta yhdessä projektisihteeri Julle Immosen kanssa, Tikkanen kertoo.

Tikkanen ihmettelee, miten Maata Näkyvissä -festarien projektipäällikkö on aikanaan ehtinyt hoitaa kaiken yksin.

– Meitä on sentään neljä tässä samassa hommassa ja silti kaikilla on kädet täynnä työtä.

Kun ovet avautuvat perjantaina ja ihmisiä alkaa valua sisään, juontajat ovat paikalla ja äänentoisto toimii, Tikkaselle tulee hetkeksi olo, että ”nyt ei enää kovin moni asia voi mennä pieleen”.

– Samoin huokaisen aina jokaisen festaripäivän lopussa, kun hallit tyhjenevät ja ihmiset pääsevät turvallisesti busseihinsa.

Sunnuntai-iltapäivällä tekijätiimin viimeisetkin adrenaliinit purkautuvat.

– Viime vuonna tuli ehkä vähän liiankin iso ulospuhallus. Kotimatkalla kaksi meistä tuottajista otti ylinopeussakot samasta tolpasta, Tikkanen naurahtaa.

On yksi paikka, jossa kaikki talkoostressi unohtuu.

– Kun nousen itse lavalle, pystyn rentoutumaan.

Kaikki tietävät, että silloin pitää soittaa jollekin toiselle tuottajalle, vaikka kymmenen kahvinkeitintä poksahtaisi samaan aikaan.

TEKSTI: Essi Tuomala

KUVA: Minttu Gummerus