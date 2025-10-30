Kirkon lähetystyö eilen, tänään ja huomenna
Pääkirjoitus

Suomen evankelis-luterilainen kirkko ei palkkaa lähetystyöntekijöitä vaan toteuttaa lähetystyötä itsenäisten lähetysjärjestöjen kautta. Suomen Lähetysseuran (SLS) ja Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen lähetystyö on jo yli sadan vuoden ajan tunnustettu kirkon työksi, ja 1960-luvulta lähtien on kirkon lähetysjärjestöiksi tullut lisää järjestöjä. Tällä hetkellä kirkolla on kahdeksan sopimusjärjestöä, joista kolmen tausta on evankelisessa herätyksessä (Sley, SLEF, Ely), kolmen viidennessä herätysliikkeessä (Kansanlähetys, Kylväjä, Sansa), yksi on ekumeeninen (Piplia-seura) ja yksi yleiskirkollinen (SLS).

Viimeisten parin vuosikymmenen aikana järjestelmää on aika ajoin kritisoitu. On katsottu, että kirkko voisi paremmin toimia vain yhden järjestön kautta. Näitä ajatuksia on kuultu lähinnä Lähetysseuran taholta. Monen järjestön malli on kuitenkin säilynyt.

Marraskuun alussa kokoontuvan kirkolliskokouksen esityslistalla on Helsingin hiippakuntavaltuuston aloite kirkon lähetystyön kokonaisarvioinnin tekemiseksi. Aloitteessa pyydetään piispainkokousta tekemään selvitys ja ryhtymään toimenpiteisiin järjestelmän muuttamiseksi. Aloitteen todellinen intentio on varsin selvä. Tahdotaan yhden tai korkeintaan kahden järjestön malli, jossa herätysliiketaustaiset lähetysjärjestöt eivät ole mukana. Nyt voimassa oleva viisivuotinen sopimuskausi päättyy vuonna 2028, ja aloitteen tavoitteena on uuden mallin voimaan tuleminen tuolloin.

