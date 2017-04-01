”Että joku saisi elämäänsä kestävää evästä”
Pinnalla

”Että joku saisi elämäänsä kestävää evästä”

Ensimmäisillä festareilla eksyneet nuoret soittelivat projektipäällikön kotipuhelimeen. Neljännesvuosisata myöhemmin tapahtuma päätyi eduskunnan kyselytunnin aiheeksi. 2020-luvulla oltiin jo laittamassa pillejä pussiin, mutta sitten alkoikin uusi nousu. Neljä Maata Näkyvissä -festareita työkseen tehnyttä muistelee tapahtuman vaiheita 1980-luvulta nykypäivään.

Timo Vainio ja Jussi Miettinen olivat kaksi tavallista lukiolaispoikaa, jotka kävivät viikoittain Sleyn Turun Lutherin kirkolla Kertsissä eli nuortenilloissa ja raamattupiirissä. Syyskuussa 1984 17-vuotiaan Timon elämä päättyi täysin odottamatta sairauskohtaukseen kesken koulupäivän.

– Lapsuudenkaverini Pasi Salminen, joka on nykyään Ruskon seurakunnan kirkkoherra, kertoi että olin sanonut Timon hautajaisissa, että haluaisin järjestää Timon muistoksi tapahtuman. En itse muista sitä, Miettinen kertoo.

