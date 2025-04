Jumalan Hengen tuuli

Er√§s ty√∂toverini on muutamankin kerran raamattutunnillaan siteerannut Paavalin sanaa: ‚ÄĚMinulle¬†on¬†avautunut laaja ja lupaava ty√∂maa. Tosin my√∂s¬†vastustajia¬†on¬†paljon.‚ÄĚ (1. Kor. 16:9) Jumalan ty√∂ her√§tt√§√§ aina my√∂s vastustusta, koska hengellinen sodank√§ynti on todellisuutta. Er√§√§ss√§ tilaisuudessa puhuttiin siit√§, miten her√§tyst√§ n√§ytt√§√§ nyt tapahtuvan v√§h√§n kaikkialla. Yksi keskusteluun osallistuneista totesi vakavana, ett√§ meid√§n t√§ytyy siis varautua vaikeuksiin. Mutta mink√§laista sielunvihollisen vimmaa sitten joudummekin kokemaan, se on kuitenkin vain kukistetun vihollisen ep√§toivoista raivoamista ennen sen lopullista tuhoa. Yl√∂snoussut Kristus hallitsee jo nyt niin taivaassa kuin maan p√§√§ll√§.

