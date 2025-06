Keltaiset kupit ja kolme kitaraa

Elisa ja Samuli Luomaranta ovat olleet yhdessä teini-iästä asti. Molemmat reissaavat työnsä vuoksi, ja viime syksystä lähtien he ovat keikkailleet seurakunnissa myös yhdessä. Koti Nokialla on Luomarannoille tärkeä levon ja perheen yhdessäolon paikka.  

Armollisuus, toivo ja turvallisuus. Luottamus Taivaan Isään. Nämä asiat toistuvat, kun keskustelen toukokuun puolivälissä Elisa ja Samuli Luomarannan kanssa. Luomarannat ovat toipumassa rajusta influenssasta. Seuraavana viikonloppuna heillä on ohjelmassa muun muassa perheen kahden tyttären ratsastuskisat. Samuli huomauttaa, että hevosenlannan hajua on luvassa.

Elisa on terveydenhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Hän tekee työtä hyvinvointivalmentajana ja sosiaalisen median vaikuttajana omassa Elluyellow-yrityksessään. Samuli Luomaranta on nuorisotyönohjaaja ja muusikko, Sleyn nuorisotyöntekijä ja töissä veljensä Miika Luomarannan perustamassa PuistoLive-yrityksessä. Samuli on yksi Maata Näkyvissä -festareiden neljästä tuottajasta. Hänen nykyinen yhtyeensä, tiiviisti keikkaileva Kotiinpalaajat, perustettiin kymmenen vuotta sitten.