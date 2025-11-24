”Kiitän Jumalaa joka päivä kaikesta hyvästä”
Kasvo

Hilda Ruusumiekka on graafinen suunnittelija, joka on parhaillaan vanhempainvapaalla kolmikuisen esikoisensa kanssa. Ruusumiekkaa huolettavat maailmantilanteen ja tekoälyn vaikutus hänen työmahdollisuuksiinsa tulevaisuudessa, mutta usko antaa hänelle elämässä turvan ja vakaan perustan.

 

Miksi olet päätynyt juuri graafiseksi suunnittelijaksi? Mikä alassa sinua kiehtoo?

