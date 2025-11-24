Paluuprosessi voi kestää vuosia  
Kolmella mantereella

Paluuprosessi voi kestää vuosia  

Sirkka-Liisa Huhtisen uraauurtava väitöstutkimus paljastaa, että lähetystyöntekijät ovat omanlaisensa ryhmä ulkomaille työhön tai opiskelemaan lähteneiden ekspatriaattien joukossa. Lähetystyön ainutlaatuiset haasteet liittyvät sekä työhön että sen päättymiseen.

Ulkomailla työskentelevien suomalaisten elämässä on paljon samoja haasteita riippumatta heidän työnantajastaan ja tehtävistään. Lähetystyöntekijöiden työalueellaan kohtaamat vaikeudet ovat kuitenkin erityislaatuisia verrattuna niihin ongelmiin, joita ekspatriaatit eli kansainvälisten yritysten ulkomailla toimivat työntekijät ja kehitystyöntekijät kohtaavat. Lähetystyöntekijä voi esimerkiksi joutua vaihtamaan työaluetta saman maan sisällä tai siirtymään kokonaan toiseen maahan siksi, että hän edustaa työalueellaan uskontoa.

– Monissa maissa kristinuskoa pidetään uhkatekijänä ja siksi lähetystyöntekijä, hänen läheisensä tai työtoverinsa voivat joutua vaaraan. Väitöskirjani aineistossa erään kotimaahan palaajan kaksi työkaveria oli murhattu, marraskuun alussa Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa väitellyt Sirkka-Liisa Huhtinen huomauttaa.

Laadukas verkkojournalismi vaatii resursseja. Vain 6,9 € kuukaudessa saat Sanansaattajan verkkojutut luettaviksesi ja tuet kristillisiä kirjoittajia.