Ilmestyskirja nyt! – Mitä on Raamatun apokalyptiikka?
Raamatusta

Ilmestyskirjan sanoma on ollut aina tärkeä kristilliselle kirkolle, ja tänä päivänä sille on erityistä kysyntää. Ihmiset haluavat tietää, millä tavalla Jumala pitää huolta omistaan, kun maailma saastuu, sotia käydään ja kristittyjä vainotaan eri puolilla maailmaa.

Sana apokalyptiikka tulee kreikan sanasta apokalypsis (”ilmestys” tai ”paljastus”). Vastaava verbi tarkoittaa ”paljastaa”. Kyseessä on siis Jumalan antama ilmoitus, jossa salaisuuksien verho vedetään tulevaisuutta koskevien tapahtumien edestä pois. Ensimmäisen kerran sana apokalypsis esiintyy Johanneksen Ilmestyskirjan alussa (Ilm. 1:1): ”Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoilleen, mitä pian on tapahtuva.”

Kreikan ilmaisu ”Jeesuksen Kristuksen ilmestys” voidaan ymmärtää kolmella eri tavalla. Ensinnäkin se voi viitata Jeesuksen ilmestymiseen, joka tapahtuu aikojen lopulla (1. Piet. 1:7,13; Piet. 4:13; ks. myös Room. 2:5; 8:19, 1. Kor. 1:7; 2. Tess. 2:3). Ilmestyskirjassa viitataankin tähän lopunajan tapahtumaan niin alussa (Ilm. 1:7) kuin myös lopussa (Ilm. 20:11). Toiseksi Jeesus kutsuu Johanneksen todistamaan ja kirjoittamaan näkemänsä (Ilm. 1:12–17). Johannes kokee siis jotakin vastaavaa kuin Vanhan testamentin profeetat, jotka saavat ilmestyksen ja joiden tehtävänä on sitten kirjata ilmestyksessä nähdyt asiat muidenkin luettavaksi. Kolmanneksi, ”Jeesuksen Kristuksen ilmestys” voidaan ymmärtää viittaukseksi koko Ilmestyskirjan sisältöön. Juuri tässä kolmannessa merkityksessä kirjan alkusanat on ymmärretty. Niinpä käsikirjoituksissa on ilmaisu ”Johanneksen Apokalypsi”, missä sana ”apokalypsi” viittaa koko kirjaan. Suomalaisissa raamatunkäännöksissä on siksi kirjan nimeksi annettu Ilmestyskirja.

