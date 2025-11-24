Poika ja Kaarle -herttuan laivat
Päähaastattelu

Kirkkohistorian kahinaa -blogia kirjoittavaa Ossi Tammistoa kiehtoo se, että keppikerjäläinenkin voi kirjoittaa nimensä kirkon historian lehdille.

Maatalon poika pyöräilee Sauvossa, Karunan kylällä kohti kotia. Hän on lainannut sivukirjastosta jonkin osan Carl Grimbergin 25-osaisesta Kansojen historiasta tai ehkä 1940-luvulla kirjoitetun Jokamiehen maailmanhistorian. Eletään 2000-luvun alkua, mutta poika näkee kirjojen lainauskorteista, että jotkut teoksista on lainattu edellisen kerran 1950- tai 1960-luvulla. Nuori historian harrastaja, Ossi Tammisto, on iloinen siitä, että sivukirjastossa on hyllyissä kirjoja, jotka muissa kirjastoissa olisi tilattava varastosta.

Kun Tammisto hiljattain oli puhumassa kotipaikkakunnallaan Sauvon kirjaston historiasta, paikalla oli kirjastonhoitaja, joka Tammiston lapsuudessa työskenteli Karunan sivukirjastossa. Kirjastonhoitaja totesi Tammistolle, että ”eihän siellä oikein muita käynyt kuin sinä”.

