Raamatusta

Kuka on uskollinen?

Maata Näkyvissä -festarit juhlii tänä syksynä 40-vuotista taivaltaan teemalla Uskollinen. Neljäkymmentä vuotta on raamatullinen aikamääre. Israelin kansa oppi neljänkymmenen erämaavuoden aikana, että Jumala pysyy uskollisena silloinkin, kun ihmisen uskollisuus horjuu.

Maata Näkyvissä -festarit sai alkunsa, kun koululainen Timo Vainio menehtyi sairaskohtaukseen kesken koulupäivän. Hänen isosiskonsa ja kaverinsa päättivät järjestää muistotilaisuuden, joka sai nimekseen Maata Näkyvissä. Jumala tarttui tapahtumaan, ja vuosien varrella on nähty monia käänteitä, mutta tänä syksynä tämä Pohjoismaiden suurin kristillinen nuorisotapahtuma järjestetään jo 40. kerran. Tämän vuoden teema on uskollinen. Mistä oikein on kysymys?

Me ollaan nähty kuinka meri halkeaa, seurattu pimeässä tulta valkeaa.

