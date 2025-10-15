Sleyn lähetystyö 2030
Kolmella mantereella

Sleyn lähetystyö 2030

Lähetystyön on jatkuttava siihen päivään asti, kun Jeesus tulee takaisin. Sley toteuttaa yhtenä lähetysjärjestönä Kirkon Herran antamaa lähetyskäskyä. Vaikka tehtävänanto on muuttumaton, olosuhteet muuttuvat. Siksi aika ajoin on syytä tarkistaa ja päivittää lähetysstrategiaa. Kesäkuussa Sleyn hallitus hyväksyi lähetysstrategian vuoteen 2030 asti.

Sleyn lähetystön missio, perustehtävä, pohjautuu Sleyn sääntöjen tarkoituspykälään. Uudessa strategiassa missio on ilmaistu seuraavasti: ”Sley toteuttaa Kristuksen kirkolleen antamaa lähetystehtävää pitäen työnsä perustana Sleyn sääntöjen tarkoituspykälää: ’Yhdistyksen tarkoituksena on, luottaen Jumalan armoon ja apuun, levittää Kristuksen evankeliumia, saattaa evankeliumin sana yhä useamman ihmisen jokapäiväiseen käyttöön ja näin edistää ihmisten turvautumista Jeesukseen Kristukseen omana Vapahtajanaan.’”

Lähetysstrategian visio määrittelee suunnan, johon haluamme kulkea ja jossa tahdomme olla viiden vuoden kuluttua. Uuden strategian visiossa on kolme kohtaa. Ensin: ”Tuomme iankaikkisen pelastuksen ja hengellistä toivoa tavoittamattomille ihmisryhmille, rakennamme yhteyksiä yli kulttuurirajojen ja teemme Kristuksen rakkautta eläväksi sanoin ja teoin.”

