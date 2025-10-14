Seiväshyppääjä Juho Alasaari: ”Olen ensisijaisesti uskova, vasta sitten urheilija”
Seiväshyppääjä Juho Alasaari voitti kultaa vuonna 2023 alle 23-vuotiaiden Euroopan mestaruuskisoissa. Tänä vuonna hän sai haltuunsa alle 23-vuotiaiden sisäratojen Suomen ennätyksen. Voittamistakin tärkeämpää hänelle on silti usko Jeesukseen.

Miten usko vaikuttaa siihen, miten näet urheilun?

Lähtökohtaisesti urheilu on minulle toissijainen asia, johon ei tarvitse sitoa omaa identiteettiä. Olen ensisijaisesti uskova ja vasta sitten urheilija, mikä ottaa painetta pois urheilusta.

