Ensimmäiset ja viimeiset lennot

Mikä on merkityksellisen elämän mitta? Milloin elämä on enemmän taakka kuin lahja, enemmän onnettomuus kuin siunaus? Tätä pohtii uskonnonfilosofi Lari Launonen kirjassaan Poikani, elä vielä ensi talvi − lyhyen elämän filosofia (Otava 2024). Hänen Huugo-poikansa syntyi vakavasti sairaana, ei koskaan oppinut kävelemään eikä puhumaan ja menehtyi ennen neljättä syntymäpäiväänsä. Vanhemman tunneskaala Huugon elämän vaiheissa on mittava, ilosta kipuun, heikotuksesta hassutteluun.