Sosiaalinen media haastaa käyttäjänsä etiikan
Pinnalla

Ihmisen pimeät puolet tulevat somessa esiin, kun hän luulee voivansa sanoa nimettömyyden valheellisessa suojassa mitä tahansa. Some ei kuitenkaan ole muusta todellisuudesta erillinen tila, jossa kymmenen käskyä eivät sitoisi ihmistä.

Sleyn viestinnän koordinaattori Martti Pyykönen järkyttyi viimeksi sosiaalisen median äärellä syyskuun kymmenes päivä, kun X-palvelussa julkaistiin täysin suodattamattomia videoita amerikkalaisen konservatiiviaktivisti Charlie Kirkin murhasta.

– Olin yöllä hereillä, kun näin videot. Pian alkoi tulla naureskelu- ja pilkkavideoita, joilla iloittiin Kirkin kuolemasta. Se tuntui todella pahalta, Pyykönen sanoo.

