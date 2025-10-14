Messuherätys

Evankelinen liike on pitkän historiansa aikana kokenut erilaisia vaiheita. Siionin kannelta laulaneen seuraliikkeen valloitti 1980–1990-luvuilla raamattuherätys, ja Raamattu tutuksi -luennot kokosivat seurakuntasalit ja Sleyn omat rukoushuoneet ja kirkot täyteen hyvää raamattuopetusta kaipaavia ihmisiä. Evankeliumiyhdistys sai palvella omalla ydinosaamisellaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntia. Jo paljon aikaisemmin evankelisen liikkeen historian aikana on koettu rukoushuoneiden rakentamisen ja kansanopistojen perustamisen aikoja, nuorisoherätyksiä on ollut siellä täällä, ja lähetysinto on sytyttänyt sydämiä tukemaan työtä milloin Japanissa, milloin Keniassa, milloin jossain muussa maailmankolkassa.