Messuherätys
Pääkirjoitus

Messuherätys

Evankelinen liike on pitkän historiansa aikana kokenut erilaisia vaiheita. Siionin kannelta laulaneen seuraliikkeen valloitti 1980–1990-luvuilla raamattuherätys, ja Raamattu tutuksi -luennot kokosivat seurakuntasalit ja Sleyn omat rukoushuoneet ja kirkot täyteen hyvää raamattuopetusta kaipaavia ihmisiä. Evankeliumiyhdistys sai palvella omalla ydinosaamisellaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntia. Jo paljon aikaisemmin evankelisen liikkeen historian aikana on koettu rukoushuoneiden rakentamisen ja kansanopistojen perustamisen aikoja, nuorisoherätyksiä on ollut siellä täällä, ja lähetysinto on sytyttänyt sydämiä tukemaan työtä milloin Japanissa, milloin Keniassa, milloin jossain muussa maailmankolkassa.

Tällä hetkellä näyttää olevan meneillään messuherätys. Messuyhteisöt eri puolilla Suomea kasvavat ja uusia syntyy. Paikoin ongelmana alkaa olla tilojen ahtaus. Joissain paikoissa on jo harkittu kahden messun viettämistä sunnuntaisin. Messuihin kokoontuu herätysliikkeitten parissa kasvanutta väkeä mutta yhä enemmän myös niitä tavallisia kirkossa kävijöitä, jotka eivät enää koe oman paikallisseurakuntansa toimintaa rakentavana. Ilahduttavan paljon messuyhteisöihin löytää tiensä myös heitä, joilla ei ole mitään hengellistä taustaa. Jumalan tuuli puhaltaa.  Messuyhteisöille on selvä tarve – eiväthän ihmiset niihin muuten tulisi.

Paikallisseurakuntarakenteeseen perustuvalle kirkollemme messuyhteisöt näyttävät olevan ongelma. Ne koetaan kilpailevana toimintana. Siksi niiden toimintaedellytyksiä pyritään rajoittamaan tai messujen toimittaminen jopa kielletään. Paikallisseurakunnille halutaan taata messumonopoli. Kirkon johdon taholta messuyhteisöjen moititaan hajottavan kirkkoa. Mutta entä jos messuyhteisöt hyväksyttäisiin paikallisseurakuntien rinnalla toimiviksi henkilöseurakunniksi ja siten osaksi kirkon virallista rakennetta? Entä jos kirkon johto iloitsisi siitä, että ne tarjoavat hengellisen kasvupaikan suurelle joukolle kirkon jäseniä? Silloinhan messuyhteisöt eivät hajottaisi vaan päinvastoin rakentaisivat kirkkoa.

Laadukas verkkojournalismi vaatii resursseja. Vain 6,9 € kuukaudessa saat Sanansaattajan verkkojutut luettaviksesi ja tuet kristillisiä kirjoittajia.