Hartaus

Kallion sylissä

Toisessa Mooseksen kirjassa sanotaan: ”Kun minun kirkkauteni kulkee ohi, minä asetan sinut kallionkoloon ja suojaan sinua kämmenelläni, kunnes olen kulkenut ohi. Sitten otan käteni pois ja saat nähdä minut takaapäin, mutta minun kasvojani ei kukaan saa nähdä.” (2. Moos. 33:22–23)

Oletko koskaan elämässäsi tosi ahtaalla? Jos olet saanut vaeltaa täällä useamman vuosikymmenen, todennäköisesti vastaat kyllä. Joudumme kokemaan elämässämme monenlaisia ahdistavia juttuja, menetyksiä, sairautta ja vastoinkäymisiä. Niitä riittää jokaisen kohdalle.

Vaikea elämäntilanne voi tuntua järkyttävän ahdistavalta. Aamulla herätessä vieraana on pelko, illalla kauhu ja yön uni on täynnä painajaisia. Olo on kuin ahtaaseen kallionkoloon tungettuna. Joka puolella on vastassa kova ja kylmä kiviseinä, joka ei hievahdakaan nyrkiniskuista, jos ylipäätään on tilaa edes käsiä nostaa.

