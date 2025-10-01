Ulkomailla on tavallista, ettei alakouluikäisillä lapsilla ole puhelimia lainkaan, Suomessa taas poikkeuksellista on se, jos puhelinta ei ole.

Tänä syksynä on puhuttu paljon puhelinten haitoista erityisesti pienten lasten ja koululaisten kohdalla. Monissa kouluissa lanseerattu kännykkäkielto on herättänyt keskustelua niin oppilaissa, opettajissa kuin vanhemmissakin. Nimettömät äidit ja isät ovat avautuneet mediassa pienten lastensa puhelinaddiktioista ja siitä, kuinka vaikea vanhempana on rajata lasten ruutuaikaa.

Alina Pulli jätti somen

Alina Pulli poistui Facebookista vuoden 2021 pääsiäispaaston aikana.

– Halusin rauhoittua hiljaisella viikolla. Lisäksi minun piti lukea kardiologian tenttiin. Myös koronakeskustelu oli lääketieteen opiskelijana ahdistavaa seurattavaa. En ajatellut lähteä pysyvästi, mutta niin vain kävi, hän kertoo.

Somettaminen oli sosiaaliselle ihmiselle kuormittavaa.

– Koin, että siitä läsnäolosta tuli paljon painetta. Huomaan, että nyt minulla on enemmän energiaa kommunikoida ihmisten kanssa kasvokkain, koska sosiaalinen energiani ei valu someen.

Hän ei koe jääneensä somettomuuden vuoksi mistään paitsi.

– En enää tiedä, milloin kelläkin on synttärit ja jotkut elämäntapahtumat voivat tulla yllätyksenä. Toisaalta on kivempi kuulla ne suoraan ihmiseltä itseltään.

Pulli kertoo, että hänelle oman uskon esille tuominen oli somessa luontevaa.

– Joskus jaoin esimerkiksi jonkun hyvän saarnan tai raamatunkohtia. Suurin osa kavereistani oli toki uskovia. Toisaalta olen luonteeltani sellainen, etten hirveästi mieti, mitä joku ajattelee tekemisistäni. Facebook oli oikeastaan aika helppo paikka näyttää värinsä kristittynä.

Pullilla on pian kolmevuotias lapsi, jonka vuoksi hän on joutunut miettimään omaa ruutuaikaansa uudella tavalla.

– On hirveää, kun lapsi sanoo, että ”äiti, puhelin pois!”. Kauhistuttaa ajatella, että jos minulla olisi nyt some, kuinka paljon enemmän käyttäisin aikaa puhelimella.

– Olen huomannut, että ruudut ovat jo tuon ikäiselle ihan heroiinia. Jos lapsi näkee videopätkän, hän puhuu siitä monta päivää. Pientä lasta on onneksi vielä helppo rajata, varsinkin kun hän on ainoa lapsi.