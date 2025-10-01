Liturgiaa rakastava tutkija
Liturgiaa rakastava tutkija

Filosofian professori Phillip Cary ei aloittaisi keskustelua kristinuskosta vieraantuneen ihmisen kanssa puhumalla synnistä. Hän kertoisi kristinuskon erityislaatuisesta kauneudesta.

Miten suomalaiset männyt ja Jumalan armo liittyvät yhteen?

Muun muassa siitä keskustelin filosofian professori Phillip Caryn kanssa elokuun lopulla Sastamalassa. Cary luennoi Karkun evankelisella opistolla Sleyn Raamattu- ja lähetysteologisilla päivillä Nikean uskontunnustuksesta.

