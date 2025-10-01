Vapaa, huoleton ja kutsuttu auttamaan

Saamme jatkuvasti kuulla uutisia, jotka saavat aikaan huolta ja murhetta. Jossain käydään sotaa, toisaalla kylvetään pelkoa ja hämmennystä. Puhutaankin ”sodan sumusta”: tilanteesta, jossa faktat katoavat, tilanteet hämärtyvät ja vasta ajan kuluttua voidaan tietää, mitä todella on tapahtunut. Sodan sumu vaikeuttaa oikeiden valintojen tekemistä. Paniikki vyöryy päälle ja käsitys oikeasta ja väärästä muuttuu utuiseksi.

Jumalan valtakunnassa asiat ovat toisin. Kristus ei hallitse kylvämällä ympärilleen sekaannusta, vaihtoehtoisia todellisuuksia tai hämärtyviä horisontteja. Matteuksen evankeliumissa Jeesus kehottaa meitä olemaan ja huolehtimatta: ”Älkää siis murehtiko: ’Mitä me nyt syömme?’ tai ’Mitä me juomme?’ tai ’Mistä me saamme vaatteet?’ Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet.” (Matt. 6:25–34).