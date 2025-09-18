Luterilaisen vapaakirkollisuuden kiehtova maailma
Luterilaisen vapaakirkollisuuden kiehtova maailma

Suomessa on toiminut luterilaisia vapaakirkkoja melkein sadan vuoden ajan ja ensimmäiset vapaakirkot syntyivät evankelisen liikkeen sisällä. Uudet kirkot vaikuttivat osaltaan valtakirkon myönteisempään suhtautumiseen evankelisuutta kohtaan: evankelisia ei voinut kohdella miten vain, sillä valtakirkolle oli olemassa vaihtoehto.

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on selkeästi suurin maassamme toimivista kristillisistä kirkoista. Vaikka sen jäsenmäärä onkin ollut viimeiset parikymmentä vuotta pahasti laskussa, jäsenmäärä on edelleen ylivoimainen suhteessa muihin uskonnollisiin yhdyskuntiin. Tosin mitattaessa aktiivisesti seurakuntaelämään osallistuvien osuutta erot tasoittuvat.

Kirkko mielletään Suomessa luterilaisuuden synonyymiksi siitä huolimatta, että Suomessa toimii useita itsenäisiä luterilaisia kirkkoja, joista osa on ollut olemassa jo yli sata vuotta. Niiden jäsenmäärä on ollut varsin vaatimaton ja niiden syntyhistoria vaihteleva. Tässä artikkelissa tarkastellaan lyhyesti suomalaisia luterilaisia vapaakirkkoja painottuen sellaisiin kirkkoihin, jotka yhä ovat toiminnassa.

