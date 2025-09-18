Jyviä ja akanoita
Pääkirjoitus

Kirkkohallituksen täysistunto päätti kokouksessaan 27.8. vuoden 2026 kirkkokolehdeista. Esitys oli, että kaikille kirkon lähetysjärjestöille annetaan vähintään yksi virallinen kirkkokolehti. Kokouksessa tehtiin kuitenkin vastaesitys, jossa lähetysjärjestöistä kaksi, Sley ja Kansanlähetys, jätettäisiin ilman virallista kolehtia. Vastaesitys voitti äänin 6–4. Kirkkohallituksen täysistunnon enemmistö siis päätti ruveta erottelemaan jyviä akanoista ja piti Sleytä ja Kansanlähetystä akanoina, jotka sopii heittää pois. Virallisen kolehdin menettäminen merkinnee Sleylle noin 50 000 euroa kolehtitulojen pienenemistä.

Kyseinen päätös kertoo paljon kirkkomme nykytilasta. Heti kokouksen jälkeen Tulkaa kaikki -liike juhli päätöstä ja kiitti kaikkia aktiivejaan, jotka olivat kirjelmöineet aiheesta kirkkohallitukselle. Kirkossa valtaa näyttää siis pitävän perinteisiä kirkollisia arvoja halveksiva Tulkaa kaikki -liike, joka pystyy painostamaan päättäviä elimiä ja jonka pääagenda on konservatiivisten kristittyjen vaientaminen ja saattaminen marginaaliin kirkossa. Samalla äänestyspäätös todistaa taas kerran kirkon vahvasta jakautumisesta.

Kirkkohallituksen päätös on sopimusrikkomus. Kirkon ja sen lähetysjärjestöjen välillä on laadittu sopimus, jossa todetaan muun muassa: ”Kirkko sitoutuu kohtelemaan kaikkia lähetysjärjestöjään yhdenvertaisin perustein.” Mitkään sopimukset ja sitoumukset eivät näytä merkitsevän kirkon radikaaleille uudistushenkisille mitään, kun he haluavat ajaa kirkkoa hajottavaa agendaansa.

