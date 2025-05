Mercy pääsi perille

Kevät on kesän eteinen. Jää sulaa, routa poistuu, varhaiset kukat kukkivat ja puut luovat silmujaan. Etenkin täällä pohjolassa nautimme kevään ja kesän tulosta. Jumala on ihmeellinen Luoja. Häntä saamme kiittää luonnon rikkaudesta sekä oman elämämme lahjasta.

Kaksi kuukautta ennen viimeisintä matkaamme Myanmariin Mercy oli saanut kutsun taivaan kotiin. Hänen kuolinviestinsä ei ollut tavoittanut meitä. Matkalaukussani oli Mercylle tuliaiseksi ostettu t-paita. Sitä Mercy ei enää tarvinnut. Taivaassa hänellä on päällään uusi, hohtavan valkoinen puku. Siellä hän on terve. Siellä on nyt hänen kotinsa.