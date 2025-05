Muuttuva, muuttava ja muuttumaton

Kirkko el√§√§ ja toimii muuttuvassa maailmassa. Kirkko ei voi sulkea silmi√§√§n muutokselta ja yritt√§√§ el√§√§ sellaisessa maailmassa, jota ei en√§√§ ole. Kirkon on puhuttava ihmisten kielt√§, vastattava heid√§n ajankohtaisiin kysymyksiins√§ ja julistettava parannusta erityisesti niist√§ Jumalan sanan vastaisista asioista, jotka kussakin ajassa ovat pinnalla. Kirkon siis on muututtava, mutta ei ajan hengen vaatimusten mukaisesti vaan ennemmin juuri niit√§ vastaan. Kirkon on uudestaan ja uudestaan arvioitava, miten kussakin ajassa ja kulttuuripiiriss√§ Jumalan muuttumatonta sanaa ja erityisesti puhdasta evankeliumia on julistettava ymm√§rrett√§v√§sti ja kohti k√§yv√§sti. Ajan hengen virrassa lipuvalla kirkolla ei ole tarjota ihmisille turvallista perustaa eik√§ se kykene muuttamaan maailmaa. Juuri siksi apostoli Paavalin ohje kristityille ja heid√§n muuttumiselleen on t√§llainen: ‚ÄĚ√Ąlk√§√§ mukautuko t√§m√§n maailman menoon, vaan muuttukaa, uudistukaa mielelt√§nne, niin ett√§ osaatte arvioida, mik√§ on Jumalan tahto, mik√§ on hyv√§√§, h√§nen mielens√§ mukaista ja t√§ydellist√§.‚ÄĚ (Room. 12:2)