”Sä puhuit aika paljon siitä taivaasta – millainen paikka se on?” Tämä nuoren miehen suora kysymys nousee mieleeni aika ajoin. Pyhäinpäivän alla on hyvä pysähtyä miettimään, millainen paikka taivas on. Mitä Raamattu opettaa taivaasta, ja miten sinne pääsee? Missä ovat tämän ajan jo jättäneen rakkaat? Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen?

Suomessa lähes jokaisella ihmisellä on jonkinlainen koti. Kodin tulisi olla turvapaikka tämän ajan myrskyiltä ja myllerryksiltä. Kodissa tulisi olla hyvä olla. Silti me tiedämme, että aina näin ei ole. Taivaallisessa kodissa tilanne on toinen. Ilmestyskirja sanoo näin: ”Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin, kuina pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi: ”Katso, Jumalan asuinsija ihmisten keskellä! Hän asuu heidän luonaan, ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan, ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut.” (Ilm. 21:1–4)