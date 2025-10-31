Psykiatri katsoo elämää lempeydellä
Päähaastattelu

Psykiatri katsoo elämää lempeydellä

Psykiatri Marja Kuronen ei unohda sitä vakavasti masentunutta tansanialaista miestä, jonka kanssa hän löysi yhteisen kielen. Kirkolliskokousedustajanakin hän haluaa etsiä yhteyttä, mutta suree kirkon muuttumista taistelutantereeksi.

Psykiatri Marja Kuronen tulee minua vastaan Mikkelin rautatieasemalle. Tämäkö farkkutakkiin pukeutunut, ikäistään nuoremmalta näyttävä nainen tosiaan eläköityi viime kesänä? Kuronen kertoo, että oli päättänyt jäädä työstä pois ”siinä kuusvitosena”.

Marja Kurosen päivä on alkanut vesijuoksulla. Menemme lounaalle Kenkäveron pappilaan. Kahdeksantoista huonetta käsittävä pytinki on Suomen suurin puupappila. Kuroselle tulee Kenkäveron tunnelmasta mieleen Haukivuorella sijaitseva lapsuudenkoti, jonka rakennuksista osa on 1700-luvulta. Nykyään Kurosen veli viljelee Lietlahden tilalla luomuporkkanaa.

Laadukas verkkojournalismi vaatii resursseja. Vain 6,9 € kuukaudessa saat Sanansaattajan verkkojutut luettaviksesi ja tuet kristillisiä kirjoittajia.