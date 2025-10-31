Oliko Giertz biblisisti?
Lähes 30 vuotta sitten kuolleen Ruotsin kirkon piispan, Bo Giertzin, raamattu- ja virkanäkemystä on puitu tänä syksynä Kotimaa-lehdessä. Giertzin virkateologiasta väitellyt Anssi Ollilainen ottaa osaa keskusteluun.

Arkkipiispa emeritus John Vikström kirjoitti Kotimaa-lehden vierasblogissa naispappeuden ja sukupuolineutraalin avioliittonäkemyksen vastustuksen perusteista Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Vikströmin mukaan vastustajien argumentaatio nojaa biblisismiin ja edustaa pikemminkin kalvinismia kuin luterilaisuutta.

Biblisismillä Vikström viittaa 1800-luvulla Saksassa kehittyneeseen suuntaukseen, jonka mukaan Raamattu on riittävä ja ainoa lähde kaikelle jumalatiedolle. Biblisistit hylkäsivät sekä kirkon tunnustukset että yleishumanistisen filosofian. Biblisismi oli autonomian aikaan Suomen merkittävimpiä teologisia koulukuntia, ja sitä edustivat arkkipiispoista Torsten Thure Renvall ja Gustaf Johansson.

