Onko mielesi tyyni?

Tartun psykoterapeutti Maaret Kallion Mielenrauha-kirjaan kiinnostuneena siit√§, miten tunnettu mielenterveyden asiantuntija m√§√§rittelee mielenrauhan. Mielenrauha kun liitet√§√§n nyky√§√§n usein meditaatio- tai hengitystekniikoihin, joiden harjoittajaa ei mik√§√§n ulkoinen tai mielensis√§inen tuulenpuuska en√§√§ heilauta. Huomaan ilokseni, ett√§ Kallio n√§kee mielenrauhan realistisesti. H√§n toteaa, ett√§ ihminen voi kokea mielenrauhaa silloinkin, kun h√§nen mieless√§√§n vellovat monenlaiset, toisilleen vastakkaisetkin tunteet. ¬†Onni ja tyytyv√§isyys, rauhattomuus, levottomuus, tuskaisuus ja suru mahtuvat samaan hetkeen. ‚ÄĚMielenrauha on pitk√§lti kyky√§ olla ep√§tasapainossa ja siet√§√§ rauhattomuutta mieless√§ ja el√§m√§ss√§‚ÄĚ, Kallio kirjoittaa. Mielenrauhaan kuuluu my√∂s se, ett√§ ihminen kykenee etsim√§√§n kipeiden ja raskaiden asioiden keskell√§ toivoa ja valoa.

Maaret Kallio on sitä mieltä, että kun aiemmat sukupolvet eivät puhuneet tunteista juuri lainkaan, nykyään ollaan usein liikaa niiden armoilla. Ajassamme on tapana ylipsykologisoida aivan tavallisia reagointeja eri tilanteissa. Ihmisiltä kuluu paljon energiaa siihen, että he tarkkailevat itseään ja sitä, miltä heistä kulloinkin tuntuu. Kireät odotukset oman mielentilan suhteen eivät lisää kokemusta mielenrauhasta.