Lähetystyön on jatkuttava
Pääkirjoitus

Lähetystyön on jatkuttava

Sleyn lähetystyö viettää tänä vuonna 125-vuotispäiviään. Ensimmäiset lähetit, Wellroosit yhdessä Esteri Kurvisen kanssa, rantautuivat Japaniin joulukuussa vuonna 1900. Heillä oli selvä työnäky: koko maailma on voitettava Kristukselle. Tästä kertoo Alfred Wellroosin samana vuonna kirjoittama laulu: ”Uskaltain lähden vain, sillä Jeesus on turvanain. Kerran polvensa kaikki maa notkistaa ja näin tunnustaa: ’Jeesus, hän Herramme on.’” (SK 400:4)

Japanin-lähetyksen alkuaikoina odotettiin japanilaisten pian kääntyvän Kristuksen puoleen ja sen jälkeen puolestaan välittävän evankeliumin muualle Aasiaan. Japanin-lähetit ovat kuitenkin joutuneet huomaamaan, miten kova maa heillä on ollut ja on kylvettävänä. Tänä päivänä vain vajaa prosentti japanilaisista on kristittyjä. Eikä lähetystyö kaikkialla muuallakaan ole voitosta toiseen kulkemista. Maailman paras sanoma ei kelpaa ihmisille. Ei ihme, että välillä houkuttaisi ripustaa hanskat naulaan ja lopettaa turhauttava työ.

Työtä on kuitenkin jatkettava Kristuksen käskyn ja lupauksen tähden. Saksalainen vuonna 2020 kuollut lähetysteologi Peter Beyerhaus kirjoitti 1970-luvulla: ”Onko ylipäänsä enää olemassa todella lupaavia mahdollisuuksia tavoittaa evankeliumin sanalla ihmiskunnan ei-kristillistä osaa? Tähän kysymykseen vastataan usein melko alakuloisesti. Jo toisesta maailmansodasta lähtien ovat lähetysjohtajat puhuneet suljetuista ja sulkeutuvista ovista. Mutta on yksinkertaisesti väärin antaa tällaisten esteiden ja takaiskujen lamauttaa ja viedä koko rohkeus. Tällainen ajattelutapa on tämän päivän maailmanlähetyksen suurin vaara!”

