Jane Austen oli sekä lempeä että pisteliäs

Kirjailija Jane Austen oli anglikaaniseen kirkkoon kuuluva harras kristitty. Älykäs nainen oli taipuvainen esittämään ilkeitä, jopa julmia huomioita toisista ihmisistä ja joutui kilvoittelemaan tämän luonteenpiirteen kanssa. Tarkkaavainen lukija huomaa, että Austenin 1800-luvuilla ilmestyneissä, edelleen suosituissa romaaneissa kristinusko on tärkeä teema.

Kukapa voisi unohtaa herra Collinsin? Jane Austenin (1775–1817) romaanissa Ylpeys ja ennakkoluulo tapaamme tämän tärkeilevän ja omahyväisen pastorin. Collins-raukan säälimätön kuvaus ei kuitenkaan ole merkki siitä, että Austen olisi teoksissaan pyrkinyt tekemään pappeja naurunalaisiksi tai arvostellut ylipäänsä aikansa anglikaanisen kirkon elämää.

Austen eli tiivisti kirkkonsa helmassa ja vietti lapsuutensa anglikaanisuuden sydänalueella Hampshiressa. Hän oli harras kristitty, jonka suvussa vilisi pappeja. Austen oli jopa kerran vähällä mennä naimisiin erään papin kanssa, mutta perui aikeensa.

Jane Austen (1775–1817) oli englantilainen kirjailija, joka julkaisi elinaikanaan neljä romaania: Sense and Sensibility (1811, suomeksi Järki ja tunteet), Pride and Prejudice (1813, Ylpeys ja ennakkoluulo), Mansfield Park (1814) sekä Emma (1815). Austenin kuoleman jälkeen julkaistiin vielä yhteisniteenä kirjailijan kuolinvuonna Persuasion (Arkaileva sydän) sekä Northanger Abbey. Ylpeys ja ennakkoluulo, Järki ja tunteet sekä Arkaileva sydän ovat ilmestyneet viime vuosina Kersti Juvan erinomaisina uusina suomennoksina.

Jane Austenin teokset tunnetaan niiden ironisesta tyylistä, satiirista sekä tarkkanäköisestä brittiläisen yläluokan kuvauksesta. Austenin romaanit ovat edelleen suosittuja. Hänen tuotantoaan tutkitaan aktiivisesti ja hänen elämäänsä liittyvät kohteet kuten kotitalo Chawtonissa Iso-Britanniassa ovat Austen-fanien pyhiinvaelluskohteita.

Yle Areenassa on parhaillaan nähtävillä neliosainen historiallinen draama Neiti Austen, joka kertoo todellisuuteen pohjaavan, kuvitteellisen tarinan Jane Austenin ja hänen sisarensa Cassandra Austenin suhteesta.

 