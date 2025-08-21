Jane Austen oli sekä lempeä että pisteliäs

Jane Austen
Jane Austen (1775–1817) oli englantilainen kirjailija, joka julkaisi elinaikanaan neljä romaania: Sense and Sensibility (1811, suomeksi Järki ja tunteet), Pride and Prejudice (1813, Ylpeys ja ennakkoluulo), Mansfield Park (1814) sekä Emma (1815). Austenin kuoleman jälkeen julkaistiin vielä yhteisniteenä kirjailijan kuolinvuonna Persuasion (Arkaileva sydän) sekä Northanger Abbey. Ylpeys ja ennakkoluulo, Järki ja tunteet sekä Arkaileva sydän ovat ilmestyneet viime vuosina Kersti Juvan erinomaisina uusina suomennoksina.
Jane Austenin teokset tunnetaan niiden ironisesta tyylistä, satiirista sekä tarkkanäköisestä brittiläisen yläluokan kuvauksesta. Austenin romaanit ovat edelleen suosittuja. Hänen tuotantoaan tutkitaan aktiivisesti ja hänen elämäänsä liittyvät kohteet kuten kotitalo Chawtonissa Iso-Britanniassa ovat Austen-fanien pyhiinvaelluskohteita.
Yle Areenassa on parhaillaan nähtävillä neliosainen historiallinen draama Neiti Austen, joka kertoo todellisuuteen pohjaavan, kuvitteellisen tarinan Jane Austenin ja hänen sisarensa Cassandra Austenin suhteesta.