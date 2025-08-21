Muutos: uhka vai mahdollisuus?
Kolumni

Loppukesä on monelle taitekohta. Luokka-aste, ehkä koulukin muuttuu. Yksi aloittelee opintoja uudella paikkakunnalla, toinen vaihtoi kesän aikana työpaikkaa. Joku onnistuu ilmoittautumaan kurssille, joka vie mennessään. Jokin on päättynyt, uusi alkaa.

Taitekohta voi myös houkutella muuttamaan ihan kaiken. Uusi ympäristö ja uudet ihmiset tarjoavat mahdollisuuden kävellä ulos vanhasta elämästä. Joku lähtee ovet paukkuen ja polttaa sillat, toinen kasvaa pikkuhiljaa uuteen. Osa ei halua minkään muuttuvan, vaan pitää kynsin hampain kiinni entisestä ja haikailee takaisin menneeseen.

Onko muutos uhka vai mahdollisuus? Vastaus riippuu kai siitä, mistä muutos ponnistaa ja mihin sillä pyritään.

