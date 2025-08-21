Kuin toinen koti
Kolmella mantereella

Kuin toinen koti

Kun Chrishan ja Rashmi muuttivat Sri Lankasta Suomeen ja löysivät Helsingin Luther-kirkon, heistä tuli innokkaita messussa kävijöitä – ja luterilaisia.

Chrishan Fernando, 35, ja Rashmi Senadheera, 34, sekä pariskunnan 6-vuotias poika Yevon muuttivat Suomeen marraskuussa 2024. Syitä olivat hyvät opiskelumahdollisuudet sekä muutoksen- ja seikkailunhalu.

– Olimme kiinnostuneita Suomesta. Halusimme tutustua maahan, tutkia maailmaa, Chrishan sanoo.

