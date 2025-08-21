”Nyt moni nuorikin tietää, että Sleyllä on hallitus”
Kasvo

Santeri Aho, 18, arvelee, että hän on kaikkien aikojen nuorin Sleyn hallituksen jäsen. Kesäkuun Evankeliumijuhlan vuosikokouksessa hallitukseen valittu Aho on kotoisin Soinista ja suorittaa ensi syksynä lukio-opintonsa loppuun Karkun evankelisessa opistossa. Hallituksessa hän haluaa pitää esillä erityisesti nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden näkökulmaa.

Miksi asetuit ehdolle Sleyn hallitukseen?

Ajattelen, että tulevat vuodet voivat olla Sleyn toiminnassa kriittisiä. Minusta on tärkeää huomioida tulevaisuuden näkyjä nuorten näkökulmasta ja tuoda esiin sitä, mitä nuoret Sleyltä odottavat. Nuorisotyöhän on iso osa Sleyn toimintaa.

