Isä juoksee vastaan
Raamatusta

Isä juoksee vastaan

Olet sydämellisesti tervetullut Karkkuun evankeliumijuhlille. Miksi nämä juhlat on järjestetty?  Siksikö että täällä ovat ne, jotka ovat oikeasti ja todellisesti uskovaisia ja noudattavat Raamattua tosi tarkasti? Tätä jotkut toivovat ja toiset ehkä pelkäävät. Molemmat ovat väärässä. Näitä juhlia ei ole järjestetty siksi, että olemme tai luulemme olevamme hyviä ja Jumalalle uskollisia ihmisiä. Olemme koolla nyt sitä varten, että olemme syntisiä ihmisiä ja tarvitsemme Kristusta ja Jumalan armoa.

Olen mielelläni merellä pienellä puuveneelläni. Meri on kaunis ja se huokuu rauhaa. Joskus tuulee kovasti ja aallot lyövät korkeina. Muistan A.V. Jaakkolan viisauden. Kun puhutaan minun synnistäni, kaikki se, mitä teen ja jätän tekemättä, on kuin meren aallot, jotka näen. Mainingit eivät kuitenkaan ole koko meri, vaan se on myös syvemmällä. Aaltojen alla on syvä vesi, satoja metrejä syvä ja jopa kilometrejä syvä. Samoin meidän tekojemme alla on jotakin paljon pahempaa kuin meidän tekomme. Siellä on se, mikä synnyttää teot – meidän syntinen olemuksemme. Eikä sitä saa lähtemään ihmisestä pois millään keinolla.

Mitä ovat pinnalla kuohuvat aallot ja mitä on se syvä meri? Ihminen puhuu pahaa lähimmäisestään, pettää puolisoaan tai rikastuu väärin keinoin. Nämä ovat kaikki syntiä, emmekä saa niin tehdä. Mutta ne eivät ole erillisiä tekoja, kuin sattumia, vaan ne nousevat jostakin. Kun puhun toisesta pahaa, se kertoo siitä, että en rakasta enkä kunnioita häntä. Kun ihminen pettää puolisoaan, häntä on houkuttanut väärä himo. Kun hän järjestelee itselleen toisen rahat, hän on ahne ja ajattelee vain itseään. Nämä ovat niitä meren aaltoja, ja merihän voi olla välillä tyynempi ja välillä myrskyisämpi. Vettä siinä silti riittää aina. Isompi asia on aaltojen alla oleva meri, ihmisen syntiturmelus. Juuri se aiheuttaa sen väärän, mitä teemme. Sieltä nousevat rakkaudettomuus, väärä himo ja ahneus, ja niistä väärät teot. Meidän uskomme mukaan tällä on syynsä: ihmisen sydän on joutunut eroon Jumalasta. Ja se teettää jatkuvasti uutta syntiä.

Laadukas verkkojournalismi vaatii resursseja. Vain 6,9 € kuukaudessa saat Sanansaattajan verkkojutut luettaviksesi ja tuet kristillisiä kirjoittajia.