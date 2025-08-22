Isä juoksee vastaan

Olet sydämellisesti tervetullut Karkkuun evankeliumijuhlille. Miksi nämä juhlat on järjestetty? Siksikö että täällä ovat ne, jotka ovat oikeasti ja todellisesti uskovaisia ja noudattavat Raamattua tosi tarkasti? Tätä jotkut toivovat ja toiset ehkä pelkäävät. Molemmat ovat väärässä. Näitä juhlia ei ole järjestetty siksi, että olemme tai luulemme olevamme hyviä ja Jumalalle uskollisia ihmisiä. Olemme koolla nyt sitä varten, että olemme syntisiä ihmisiä ja tarvitsemme Kristusta ja Jumalan armoa.

Olen mielelläni merellä pienellä puuveneelläni. Meri on kaunis ja se huokuu rauhaa. Joskus tuulee kovasti ja aallot lyövät korkeina. Muistan A.V. Jaakkolan viisauden. Kun puhutaan minun synnistäni, kaikki se, mitä teen ja jätän tekemättä, on kuin meren aallot, jotka näen. Mainingit eivät kuitenkaan ole koko meri, vaan se on myös syvemmällä. Aaltojen alla on syvä vesi, satoja metrejä syvä ja jopa kilometrejä syvä. Samoin meidän tekojemme alla on jotakin paljon pahempaa kuin meidän tekomme. Siellä on se, mikä synnyttää teot – meidän syntinen olemuksemme. Eikä sitä saa lähtemään ihmisestä pois millään keinolla.