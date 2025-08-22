Elämän kuluttama  
Päähaastattelu

Sirpa Laurila ei ole voinut väistää kysymystä siitä, miksi elämässä on niin paljon kärsimystä. Masennus, uupumus ja avioeroprosessin aikana tapahtunut puolison väkivaltainen kuolema ovat saaneet Sirpan miettimään, missä Jumala on ollut hänen perheensä kipeissä vaiheissa.

En ole koskaan ollut reipas porskuttelija, vaikka minusta voikin hyvin helposti saada sellaisen käsityksen, sanoo ylikiiminkiläinen Sirpa Laurila, 56.

Sirpa toteaa olleensa koko elämänsä ajan taipuvainen alakuloisuuteen ja masentuneisuuteen. Raskaissa elämänvaiheissa hänen työkykynsä on pikkuhiljaa murentunut. Tähän on vaikuttanut merkittävästi myös Sirpan sairastama fibromyalgia, krooninen kipuoireyhtymä, joka aiheuttaa voimakasta uupumusta. Sairaus todettiin vuonna 2017, mutta sitä ennen Sirpa oli sairastanut sitä jo vuosien ajan. Hän arvelee, että fibromyalgia puhkesi stressin ja suurten huolten seurauksena.

