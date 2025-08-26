Ainakin kannattaa yrittää!
Valokeilassa

Ainakin kannattaa yrittää!

Kristillinen kasvatus on jokapäiväisiä arjen tekoja, ei niinkään sanoja. Evankeliumijuhlan puhujavieraat ja kokemusasiantuntijat kannustivat vanhempia olemaan esimerkkejä Raamatun hyötykäyttäjinä, puhumaan avoimesti uskon kysymyksistä ja pitämään lasten kanssa hauskaa.

Kesäkuun viimeisenä lauantaina Evankeliumijuhlassa keskusteltiin tunnin verran kristillisestä kasvatuksesta, kun Kirkon ihmeelliset tarinat -podcastaaja, tietokirjailija Heikki Rusama jututti aiheesta Saara Kinnusta, Lukas Brenneriä ja Mari Ahvenjärveä.

Ydinkysymys oli, miten elää kristityn perheen arkea tässä ajassa.

