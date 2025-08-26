Ristin teologin uusin hartauskirja
Juha Vähäsarja: Joka päivä lohdutat meitä. 308 sivua, Symbolum 2025.

Uskonpuhdistajamme Martti Luther oli vuonna 1518 kutsuttu selvittämään opetustaan augustinolaisveljistön kokoukseen Heidelbergiin. Siellä hän piti kuuluisaksi tulleen esityksensä, jossa hän selvitti kunnian teologian ja ristin teologian välistä eroa. Siitä saakka on totuttu luonnehtimaan Lutherin teologiaa juuri tällä peruskäsitteellä. Se on ristin teologiaa. On paljon kuuluisia teologeja, jotka ovat selvittäneet perusteellisesti tätä asiaa. Heistä voisi mainita Walter von Loewenichin, Alistair McGrathin, Herman Sassen ja Robert Preusin.

Myös Juha Vähäsarja kuuluu tähän ristin teologien joukkoon. Juha on kirjoittanut hämmästyttävän määrän päivähartauskirjoja. Nyt esiteltävä Joka päivä lohdutat meitä on jo kahdeksas tässä hienossa kirjasarjassa. Päivähartauskirjasarjalla on myös ollut hämmästyttävä menekki. Sarjaa on painettu alkamisvuodesta 2004 alkaen jo 75 000 kappaletta. Se on huikea määrä nykyisten pienten painosten aikana.

